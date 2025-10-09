Cortina le mire della mafia sulle Olimpiadi L?assessore Ghezze e l?incontro da 20 minuti con i fratelli Cobianchi | Favori o sono problemi

Ilgazzettino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Prima la droga, poi gli appalti. Cercavano di fare il grande salto i fratelli Cobianchi, pariolini con la fede per la curva laziale incisa sulla pelle. Pettorali. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

cortina le mire della mafia sulle olimpiadi lassessore ghezze e lincontro da 20 minuti con i fratelli cobianchi favori o sono problemi

© Ilgazzettino.it - Cortina, le mire della mafia sulle Olimpiadi. L?assessore Ghezze e l?incontro da 20 minuti con i fratelli Cobianchi: «Favori o sono problemi»

In questa notizia si parla di: cortina - mire

Cortina, le mire dei Cobianchi sulle Olimpiadi. L?assessore Ghezze e l?incontro da 20 minuti: «Favori o sono problemi»

Cortina, le mire della mafia sulle Olimpiadi: due fratelli e un complice cercano di infiltrarsi negli appalti. Sostegno elettorale in cambio dell'assegnazione. Cos'è successo

cortina mire mafia olimpiadiCortina, le mire della mafia sulle Olimpiadi e le pressioni sull'assessore. Il sindaco: «Adesso sono più sereno. I cittadini collaborano» - Due indagini nel giro di poche ore nel cuore delle Dolomiti, la prima sul giro di auto di lusso rubate, la seconda relativa ... ilgazzettino.it scrive

cortina mire mafia olimpiadiCortina, le mire della mafia sulle Olimpiadi. L’assessore Ghezze e l’incontro da 20 minuti con i fratelli Cobianchi: «Favori o sono problemi» - Cercavano di fare il grande salto i fratelli Cobianchi, pariolini con la fede per la curva laziale incisa sulla pelle. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Cortina Mire Mafia Olimpiadi