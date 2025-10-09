Cortina il manager di eventi minacciato dai fratelli Cobianchi | Portato nel bosco e picchiato poi convinto con le armi
Il più fortunato ha visto la pistola appoggiata sul cofano dell'auto, comprendendo subito l'antifona. Altri, più sfortunati, hanno assaggiato la violenza dei fratelli romani.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: cortina - manager
Impresa CEV spa. . Online l’ultimo episodio della docu-serie sul Villaggio Olimpico! In questa puntata conclusiva, Claudio Foscaro (Direttore Tecnico Impresa CEV), Luca Mangia (General Manager Coima REM) e Andrea Mario Quaglia (Responsabile Operati - facebook.com Vai su Facebook
Cortina, i manager di eventi minacciati dai fratelli Cobianchi: «Loris portato nel bosco e picchiato, poi convinto con le armi» - Il più fortunato ha visto la pistola appoggiata sul cofano dell'auto, comprendendo subito l'antifona. Secondo ilgazzettino.it
Cercano di infiltrarsi negli appalti delle Olimpiadi 2026, tre arresti. Gli indagati: 'Questa è Cortina, comandiamo noi' - Sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, vicini agli ultrà della Lazio 'Gli irriducibili' (ANSA) ... Secondo ansa.it