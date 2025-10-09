Corteo pro Pal | in cinquemila da Colosseo a Piramide | Anche oggi a Roma una marea

"Stop complicità con Israele. Contro occupazione e genocidio con la residenza palestinese", e ancora "Blocchiamo tutto". Sono circa 5mila i manifestanti presenti al corteo pro Palestina che si è svolto a Roma mercoledì 8 ottobre. Partito dal Colosseo è terminato a piazza della Piramide. 🔗 Leggi su Romatoday.it