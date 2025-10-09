Corteo Pro Pal aggredito un giornalista di TriestePrima

Triesteprima.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un'aggressione ai danni di operatori dell'informazione da parte di manifestanti Pro Pal. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello subito dal nostro collaboratore Riccardo Lazzari, durante il corteo partito da piazza della Borsa nella serata di ieri 8 ottobre. Dopo essersi dati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corteo - aggredito

corteo pro pal aggreditoCorteo a Roma, scontri tra Pro Pal e polizia a piazza Vittorio: pioggia di fermi. Bombe carta contro sede Casapound, minore colpito. Un ferito e 262 identificati - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino ... Come scrive leggo.it

corteo pro pal aggreditoRaid in un bar a Roma contro manifestanti pro Pal dopo corteo - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Pal Aggredito