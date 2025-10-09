Corteo Pro Pal aggredito un giornalista di TriestePrima

Ancora un'aggressione ai danni di operatori dell'informazione da parte di manifestanti Pro Pal. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello subito dal nostro collaboratore Riccardo Lazzari, durante il corteo partito da piazza della Borsa nella serata di ieri 8 ottobre. Dopo essersi dati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Un blitz fascista contro i manifestanti che erano in corteo per la Palestina: momenti di terrore ieri sera, 4 ottobre, in via Leopardi

Accerchiato, bloccato e aggredito verbalmente: triste episodio per il giornalista Rai Maurizio Mervar al corteo di Ronchi.

Corteo a Roma, scontri tra Pro Pal e polizia a piazza Vittorio: pioggia di fermi. Bombe carta contro sede Casapound, minore colpito. Un ferito e 262 identificati - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino ...

Raid in un bar a Roma contro manifestanti pro Pal dopo corteo