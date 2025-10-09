Cortei dei pro Pal Allarme di Piantedosi | Cresce l’antisemitismo
Non si fermano le manifestazioni dei Pro Pal che negli ultimi giorni hanno assunto una connotazione più marcatamente filo Hamas. Nella serata di ieri migliaia di attivisti in tante città hanno risposto all’appello dei Giovani palestinesi al grido di ’Tutti in piazza per la Palestina, la Freedom Flotilla e Thousand Madleens’. A Roma in 3mila sono partiti dal Colosseo in corteo verso Piramide. Dalle fila dei manifestanti si sono levati cori sia contro Tel Aviv, che sta occupando militarmente la Striscia di Gaza, sia in opposizione alla premier, giudicata troppo indulgente con le posizioni dell’esecutivo Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cortei - allarme
Antisemitismo nei cortei: “Allarme odio”. E sul panificio kosher di Roma spunta la scritta: “Ebrei di mer**, bruciate tutti”
VITTORIA CON BRIVIDO Allarme upset schivato per Sabalenka, che dopo quasi 2 ore ha battuto la N.68 del mondo al WTA 1000 di Wuhan La N.1 ha completato la rimonta dopo un ottimo 1° set di Sramkova, conquistando così l’accesso agli ottavi di final - facebook.com Vai su Facebook
Cortei dei pro Pal. Allarme di Piantedosi: "Cresce l’antisemitismo" - Non si fermano le manifestazioni dei Pro Pal che negli ultimi giorni hanno assunto una connotazione più marcatamente filo Hamas. Come scrive quotidiano.net
«Dobbiamo essere un milione». Arrivi da tutta Italia, allarme infiltrati: controlli in stazioni e caselli autostradali per il corteo Pro Pal a Roma - Concentramento dei manifestanti alle 14 a Porta San Paolo con destinazione piazza San Giovanni. Scrive msn.com