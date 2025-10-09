Non si fermano le manifestazioni dei Pro Pal che negli ultimi giorni hanno assunto una connotazione più marcatamente filo Hamas. Nella serata di ieri migliaia di attivisti in tante città hanno risposto all’appello dei Giovani palestinesi al grido di ’Tutti in piazza per la Palestina, la Freedom Flotilla e Thousand Madleens’. A Roma in 3mila sono partiti dal Colosseo in corteo verso Piramide. Dalle fila dei manifestanti si sono levati cori sia contro Tel Aviv, che sta occupando militarmente la Striscia di Gaza, sia in opposizione alla premier, giudicata troppo indulgente con le posizioni dell’esecutivo Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cortei dei pro Pal. Allarme di Piantedosi: "Cresce l'antisemitismo"