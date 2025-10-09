Corteggiando | al teatro San Matteo torna il festival dei corti teatrali amatoriali

Corteggiando, festival di corti teatrali, giunto quest'anno alla 14esima edizione, è organizzato da Gruppo Teatrale Quarta Parete Aps ed è ospitato nel rinnovato Teatro San Matteo in Piacenza dove andrà in scena sabato 11 ottobre alle ore 20,45.Gruppo teatrale Quarta Parete è una realtà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it