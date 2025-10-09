Corse soppresse bonus e clima teso con i sindacati | l' Aula mette sotto torchio la gestione dell' Atm

Tanta carne al fuoco, tanto nervosismo e tanta voglia di chiarezza. La seduta straordinaria che ieri pomeriggio il consiglio comunale ha dedicato ad Atm è stata tutto questo. L'Aula ha acceso i riflettori sulla gestione della società partecipata in un confronto diretto con il management della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: corse - soppresse

Olimpiadi Milano-Cortina. Restyling della stazione soppresse alcune corse

Chiude un tratto della Sp60 per lavori: cambiano le corse dei bus. Soppresse due tratte

Lavori in stazione, soppresse per tre giorni diverse corse tra Modena e Carpi

Contro Carla Grillo affondi da destra e sinistra, ma anche dal “fuoco amico”. E la difesa del vicesindaco appare tiepida: «Ognuno ha il suo carattere...». Il botta e risposta sui numeri delle corse soppresse - facebook.com Vai su Facebook

#LAZIOMAR #5ottobre causa #maltempo soppresse corse #Ponza - #Formia ore 11:15 #Formia - #Ponza ore 14:30 #Formia - #Ponza ore 17:00 #Ponza - #Anzio ore 17:00 corsa unità veloce #Formia - #Ventotene ore 16:30 anticipa la part - X Vai su X

Ferrovia Roma Nord, da inizio anno soppresse più di 5.000 corse - Da inizio anno sono più di cinquemila anche se, secondo chi utilizza il servizio, ce ne sarebbero almeno altre mille causate dal cumulo di ritardi. Si legge su romatoday.it

Ritardi e corse soppresse. Per i pendolari del treno sono in arrivo i rimborsi - I pendolari del treno saranno risarciti per i disagi subiti nel mese di ottobre. Secondo lanazione.it