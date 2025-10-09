Corsa Champions quanto ci costi? Monte ingaggi Inter in testa Boom Napoli +41 in un anno

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le big di A a confronto: i nerazzurri e il Milan hanno “tagliato”, crescono Juve e Roma. Tra i calciatori Vlahovic resta il più pagato davanti a Lautaro e Dybala, De Bruyne irrompe nella top 3 del Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

corsa champions quanto ci costi monte ingaggi inter in testa boom napoli 41 in un anno

© Gazzetta.it - Corsa Champions, quanto ci costi? Monte ingaggi, Inter in testa. Boom Napoli, +41 in un anno

In questa notizia si parla di: corsa - champions

Corsa Champions, Allegri promuove la Roma: “In lotta per i primi quattro posti”

Gatti sulla corsa Scudetto: «Dobbiamo tornare a trionfare al più presto e vogliamo arrivare avanti anche in Champions»

Di Gennaro sulla corsa Champions: “Il Milan è cambiato molto. Allegri …”

La corsa delle polemiche. Rosini: "Costi eccessivi" - Stefano Rosini, consigliere del Pd, ha chiesto spiegazioni all’assessore allo sport Fabrizio ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Champions Costi Monte