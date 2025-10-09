Il parlamento tedesco ha dato il via libera ad acquisti per la Difesa per un valore complessivo di oltre sette miliardi di euro, cifra che sarà impiegata per oltre la metà per acquisire nuovi jet da combattimento Eurofighter Typhoon. Questi, appartenenti ormai alla quinta tranche assorbiranno la maggioranza dei fondi stanziati dalla Commissione bilancio parlamentare (che per legge deve approvare le spese superiori a 25 milioni), per la realizzazione di venti velivoli che dovrebbero essere consegnati tra il 2031 e il 2034 unitamente ai componenti necessari per la manutenzione del velivolo e un nuovo set di simulatori aggiornati, assetti che valgono circa 412 milioni di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Corsa al riarmo, Berlino spende sette miliardi per caccia, satelliti e un nuovo centro spaziale