Corsa al riarmo Berlino spende sette miliardi per caccia satelliti e un nuovo centro spaziale
Il parlamento tedesco ha dato il via libera ad acquisti per la Difesa per un valore complessivo di oltre sette miliardi di euro, cifra che sarà impiegata per oltre la metà per acquisire nuovi jet da combattimento Eurofighter Typhoon. Questi, appartenenti ormai alla quinta tranche assorbiranno la maggioranza dei fondi stanziati dalla Commissione bilancio parlamentare (che per legge deve approvare le spese superiori a 25 milioni), per la realizzazione di venti velivoli che dovrebbero essere consegnati tra il 2031 e il 2034 unitamente ai componenti necessari per la manutenzione del velivolo e un nuovo set di simulatori aggiornati, assetti che valgono circa 412 milioni di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: corsa - riarmo
Corsa al riarmo: dagli Eurofighter ai sottomarini alle fregate. In tre anni il governo ha approvato acquisti per oltre 42 miliardi di euro
Corsa al riarmo, l’Europa arruola pure il risparmio: da costo a investimento con il bollino della sostenibilità, anche i fondi pensione includono aziende produttrici di armi nei loro portafogli
Corsa al riarmo, l’Italia chiede 14 miliardi di prestiti Safe per pagare gli investimenti nella Difesa. M5S: “Stanno indebitando i nostri figli”
A me questa, con in parallelo una corsa al riarmo che non ha granché senso, pare una cosa enorme. Ma, come dice @DM_Deluca, evidentemente le parole sono piume, non contano. - X Vai su X
Quanto accade in #Palestina e nei tanti e troppi scenari di guerra, la corsa al riarmo, l'economia di guerra è strettamente legato alle condizioni di chi porta sulle spalle questo Paese: lavorator?, pensionat?, student?. Tagliare su #welfare, #sanità, #scuola, # - facebook.com Vai su Facebook