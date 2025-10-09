Corsa a tre per la carica di presidente della Toscana
AGI - La Toscana torna alle urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 per eleggere presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Tre i candidati in corsa per la presidenza: Eugenio Giani, governatore uscente, che si ricandida per il centrosinistra con l'appoggio del Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e la lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. È stato eletto presidente della Regione Toscana nel 2020, succedendo a Enrico Rossi, durante il suo mandato ha messo in campo politiche focalizzate su sanità, strutture, rigenerazione urbana e sostegno alle comunità locali. 🔗 Leggi su Agi.it
