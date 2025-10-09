Corriere dello Sport | Napoli Lobotka ai box | Gilmour pronto a prendersi il centrocampo di Conte

"> Ottobre, dipende dai punti di vista. Per Lobotka è un mese maledetto, per Billy Gilmour quello delle opportunità improvvise. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la storia sembra ripetersi: un anno fa, nel 2024, il regista slovacco si fermò durante una sosta e saltò quattro partite, rientrando solo nel secondo tempo della quinta, contro l’Inter a San Siro. Al suo posto, allora come oggi, ci fu Gilmour. Sempre titolare durante l’assenza del compagno, sempre con buoni risultati personali e di squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka ai box: Gilmour pronto a prendersi il centrocampo di Conte”

In questa notizia si parla di: corriere - sport

Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio

Corriere dello Sport – “Gli abbiamo proposto il rinnovo”

Corriere dello Sport – Frenata Milan per Pubill: trattativa in bilico

Corriere dello Sport – Stadio corre insieme ai runner della Wizz Air Venicemarathon Corriere dello Sport conferma la sua passione sportiva a 360° e offre al mondo del running un approfondimento quotidiano nella sezione Semplicemente Running, ogni gi - facebook.com Vai su Facebook

- Il tennista canadese si impone su Musetti in due set (6-4;6-2) e conquista i quarti di finale degli Shangai Masters #CorrieredelloSport #musetti #augeraliassime #atpshangai - X Vai su X

Napoli in emergenza: oltre a Lobotka ko anche Politano, Milinkovic-Savic, Buongiorno e Rrahmani - Savic, Buongiorno e Rrahmani Non c’è soltanto Stanislav Lobotka tra le preoccupazioni ... Si legge su forzazzurri.net

Il Napoli è in ansia per Lobo e Politano - Non solo sorrisi per il Napoli, nonostante la vittoria in rimonta contro il Genoa e la seconda sosta di campionato da capolista insieme alla Roma. Si legge su napolipiu.com