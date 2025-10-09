"> Nessuna sorpresa sulle diagnosi, ma qualche apprensione in più sui tempi di recupero. Come spiegato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il Napoli ha chiuso la gara con il Genoa e aperto la sosta con due nuovi infortunati: Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Il primo, dopo un iniziale rientro in Slovacchia per rispondere alla convocazione della sua nazionale, è tornato in città in seguito ai controlli medici; il secondo, invece, ha dovuto rinunciare alla chiamata dell’Italia, lasciando spazio al suo amico Spinazzola. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli perde il suo faro per 4 settimane e si ferma anche Politano”