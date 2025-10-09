Corona mi ha tradito a furia bere non so cos’ho detto Mi ha detto | ‘Tu sei Jerry La Rana’ e mi ha proposto un film | parla l’avvocato di Andrea Sempio
È arrivata la replica di Massimo Lovati alle affermazioni da lui rilasciate al programma “ Falsissimo ” di Fabrizio Corona. Intervistato da Arianna Giunti a “Ore14”, l’avvocato, che rappresenta Andrea Sempi o nel caso Garlasco, ha raccontato i presunti retroscena che lo hanno portato a “parlare a ruota libera”, arrivando ad accusare l’ex Re dei Paparazzi di averlo fatto “bere affinché parlassi con maggiore gusto”: “ Mi ha tradito ”, ha detto Lovati alla trasmissione Rai. “È venuto l’altra sera, lunedì, molto tardi. Ha portato da bere, ovviamente, e mi ha proposto un film: ‘ Tu sei Jerry La Rana perché hai una pronuncia della “r moscia” e somigli al personaggio del cartone animato’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
