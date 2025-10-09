CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Sabato 11 ottobre a Pordenone Intrecci Liederistici dedicato a Schumann

Secondo appuntamento nel fine settimana per la rassegna  Intrecci liederistici d’autunno, programma di quattro concerti dedicati alla tradizione liederistica romantica organizzati dal  Coro del Friuli Venezia Giulia, per la direzione artistica di  Cristiano Dell’Oste. Questo ciclo inaugura la stagione autunnale del coro che vedrà la compagine protagonista di una cinquantina di eventi da qui a fine anno in regione, in Italia e all’estero. L’appuntamento è quindi per  sabato 11 ottobre, alle ore  18.00, nella nuova venue dell’ Ex Chiesa di San Francesco  a  Pordenone  con  Il Pellegrinaggio della Rosa Op. 🔗 Leggi su Udine20.it

