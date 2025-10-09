CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Sabato 11 ottobre a Pordenone Intrecci Liederistici dedicato a Schumann

Secondo appuntamento nel fine settimana per la rassegna Intrecci liederistici d’autunno, programma di quattro concerti dedicati alla tradizione liederistica romantica organizzati dal Coro del Friuli Venezia Giulia, per la direzione artistica di Cristiano Dell’Oste. Questo ciclo inaugura la stagione autunnale del coro che vedrà la compagine protagonista di una cinquantina di eventi da qui a fine anno in regione, in Italia e all’estero. L’appuntamento è quindi per sabato 11 ottobre, alle ore 18.00, nella nuova venue dell’ Ex Chiesa di San Francesco a Pordenone con Il Pellegrinaggio della Rosa Op. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Sabato 11 ottobre a Pordenone Intrecci Liederistici dedicato a Schumann

In questa notizia si parla di: coro - friuli

London calling: il Coro Polifonico di Ruda porta i canti del Friuli nella capitale inglese

Emozione pura sul palco del Comunale: Ermal Meta incontra i 40 elementi dell’Orchestra Sinfonica Accademia Musicale Naonis di Pordenone e il Coro del Friuli Venezia Giulia. ERMAL META Sabato 13 dicembre ore 20.45 (NUOVA DATA!) Un viaggio tra g - facebook.com Vai su Facebook

Coro del Fvg: domenica 28 settembre a Sacile via alla stagione autunnale - FVG – Il Coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale della nostra regione, è stato recentemente riconosciuto dal Ministero della Cultura tra gli enti beneficiari del contributo sta ... pordenoneoggi.it scrive

Ritorno delle Province in Friuli Venezia Giulia, terzo atto - Alla Camera dei Deputati, a Roma si è tenuta questa mattina la seconda lettura della riforma dello Statuto Speciale della Regione per reintrodurre gli enti. Lo riporta rainews.it