CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Sabato 11 ottobre a Pordenone Intrecci Liederistici dedicato a Schumann

Secondo appuntamento nel fine settimana per la rassegna Intrecci liederistici d’autunno, programma di quattro concerti dedicati alla tradizione liederistica romantica organizzati dal Coro del Friuli Venezia Giulia, per la direzione artistica di Cristiano Dell’Oste. Questo ciclo inaugura la stagione autunnale del coro che vedrà la compagine protagonista di una cinquantina di eventi da qui a fine anno in regione, in Italia e all’estero. L’appuntamento è quindi per sabato 11 ottobre, alle ore 18.00, nella nuova venue dell’ Ex Chiesa di San Francesco a Pordenone con Il Pellegrinaggio della Rosa Op. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Sabato 11 ottobre a Pordenone Intrecci Liederistici dedicato a Schumann

