Corinaldo (Ancona), 9 ottobre 2025 — Corinaldo si aggiudica il titolo di ‘Borgo più apprezzato d’Italia’, valido per la decima edizione del ‘Premio Italia Destinazione Digitale 2025’, consegnato ieri all’Italy Arena del Ttg Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana dedicata al turismo mondiale. Il riconoscimento, ideato da The Data Appeal Company in collaborazione con il Touring Club Italiano, è considerato una specie di ‘Oscar del turismo’ per la sua capacità di fotografare — attraverso dati e analisi digitali — la reputazione e la qualità dell’offerta turistica del Paese. L’edizione 2025 ha preso in esame 29,5 milioni di contenuti online e 770 mila punti di interesse, elaborati per la prima volta con modelli di Intelligenza Artificiale generativa, per raccontare come i viaggiatori percepiscono e vivono le destinazioni italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo ‘borgo più apprezzato d’Italia’: il premio grazie al racconto online dei viaggiatori