Corea del Sud-Brasile | formazioni statistiche e anteprima

Anteprima della partita Corea del Sud-Brasile. Entrambe le nazioni hanno già prenotato i biglietti per la Coppa del Mondo 2026. La Corea del Sud ha vinto il Gruppo B nel terzo turno di qualificazione e ha conquistato il suo posto, mantenendo il suo impressionante record di qualificazioni per ogni Coppa del Mondo dal 1986. I Taegeuk Warriors raggiunsero notoriamente le semifinali in casa nel 2002 e furono eliminati agli ottavi nell'edizione del 2022. Guidati da Hong Myung-bo, sono stati in ottima forma, perdendo solo una volta nelle ultime 19 partite in tutte le competizioni.