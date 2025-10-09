Corea del Nord Kim Jong Un accoglie il segretario del Partito comunista del Vietnam

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accolto a Pyongyang To Lam, ex presidente vietnamita e segretario generale del Partito comunista nazionale. Il politico 68enne si trova in visita di Stato e per l’occasione parteciperà anche a una cerimonia per commemorare l’80° anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori, al potere nel Paese. La Corea del Nord e il Vietnam hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 1950 e mantengono stretti legami bilaterali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

