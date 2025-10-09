Corea del Nord Kim Jong Un accoglie il segretario del Partito comunista del Vietnam
Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accolto a Pyongyang To Lam, ex presidente vietnamita e segretario generale del Partito comunista nazionale. Il politico 68enne si trova in visita di Stato e per l’occasione parteciperà anche a una cerimonia per commemorare l’80° anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori, al potere nel Paese. La Corea del Nord e il Vietnam hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 1950 e mantengono stretti legami bilaterali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: corea - nord
Corea Nord, 'il Sud ha sparato colpi di avvertimento a confine'
Farage al Congresso Usa, 'Regno Unito come la Corea del Nord'
Festa a Pyongyang per i 77 anni dalla fondazione della Corea del Nord
La Corea del Nord ha presentato il nuovo missile Hwasong-11Ma durante la consueta esposizione militare a Pyongyang Il punto di @LorenzoPiccioli - X Vai su X
La Corea del Nord ha presentato il nuovo missile Hwasong-11Ma durante la consueta esposizione militare a Pyongyang. Il sistema, montato su un Tel a dieci ruote, potrebbe rafforzare le capacità di attacco nordcoreane, ma la sua effettiva maturità tecnologic - facebook.com Vai su Facebook
Corea del Nord, Kim Jong Un accoglie il segretario del Partito comunista del Vietnam - (LaPresse) Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accolto a Pyongyang To Lam, ex presidente vietnamita e segretario generale del Partito ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
La Corea del Nord lancia un ultimatum di 24 ore a Israele per la detenzione di Greta Thunberg - La Corea del Nord lancia un ultimatum di 24 ore a Israele per la detenzione di Greta Thunberg ... Lo riporta politicamentecorretto.com