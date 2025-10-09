Coraggiosi si diventa | a Bergamo la fotografia racconta chi non smette di resistere
Torna «Fotografica Bergamo Festival» con una nuova edizione dedicata al coraggio quotidiano. Mostre, incontri e visioni da tutto il mondo per fermarsi, guardare e non dimenticare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
«Coraggiosi non si nasce, si diventa»: la riscoperta di questa virtù in 13 mostre fotografiche in Città Alta
«Coraggiosi si diventa»: a Bergamo la fotografia racconta chi non smette di resistere - Non fanno rumore, ma tornano quando serve, ogni volta che la vita ci chiede di restare, di scegliere, di tentare ancora. Lo riporta ecodibergamo.it
Bergamo Fotografia, tredici mostre in Città Alta. Il coraggio davanti all'obiettivo - Donne boliviane sfidano l’altitudine e il pregiudizio, giovani iraniane fronteggiano il tabù del velo: « Coraggiosi si diventa» è il tema della quinta edizione di Fotografica Bergamo Festival. Scrive bergamo.corriere.it