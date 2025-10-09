Coraggio onore e dedizione | 796 allievi carabinieri pronti a giurare fedeltà alla Repubblica

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà una giornata indimenticabile, carica di emozione, che rimarrà scolpita tra i ricordi più belli, quella che si apprestano a vivere 796 allievi carabinieri. Nella sede della scuola, della caserma Fava Garofalo di Reggio Calabria, sabato 11 ottobre, alle ore 10, avrà luogo la solenne cerimonia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coraggio - onore

Rocca, 'carabinieri simbolo di dedizione, coraggio e servizio' - «Oggi celebriamo l'Arma dei Carabinieri, simbolo di dedizione, coraggio e servizio alla comunità. Si legge su ansa.it

Francesco Ferlaino: La Russa, “simbolo di rigore, coraggio e dedizione alla giustizia, suo assassinio fu un attacco allo Stato e ai suoi valori” - “A cinquant’anni dalla sua brutale uccisione, il giudice Francesco Ferlaino resta un simbolo di rigore, coraggio e dedizione alla giustizia. Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Coraggio Onore Dedizione 796