Quanto sono frequenti le liti nella vita a due? E quali sono le «micce» che più di frequente accendono le discussioni tra le coppie italiane? Le risposte arrivano da un recente sondaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Coppie che litigano: dalla politica ai suoceri, ecco perché lo fanno in Italia