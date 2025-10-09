Coppie che litigano | dalla politica ai suoceri ecco perché lo fanno in Italia
Quanto sono frequenti le liti nella vita a due? E quali sono le «micce» che più di frequente accendono le discussioni tra le coppie italiane? Le risposte arrivano da un recente sondaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: coppie - litigano
Come mai litighiamo con il nostro partner? Per la convivenza ma anche per i conflitti coi i suoceri. E non solo: ecco tutti i dati - Dai suoceri alla politica, scopri le cause più comuni di conflitto ... Come scrive ilfattoquotidiano.it