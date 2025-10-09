Coppia truffata col trucco del finto maresciallo | scattano due arresti

Brindisireport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAROVIGNO - I carabinieri della stazione di Carovigno hanno arrestato due persone - un uomo di 38 anni di origine napoletana e una 25enne foggiana - per truffa aggravata in concorso, bloccandole mentre tentavano la fuga dopo aver raggirato una coppia del posto con la tecnica del "finto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppia - truffata

Albino, coppia di anziani truffata per 200mila euro: due arresti

"Deve venire in caserma". La telefonata del finto carabiniere e la visita del falso perito, truffata coppia di anziani

Acquistano un trattore che non arriva. Coppia truffata per oltre 5mila euro

Finto video di Giorgia Meloni lancia investimenti: coppia truffata per 10mila euro - Pesaro, 5 ottobre 2025 – Tre pensionati di circa sessant’anni truffati per più di 25mila euro: è questo il conto salato che la nuova frontiera del crimine digitale ha già lasciato nella nostra provinc ... Segnala msn.com

Truffata coppia di pensionati. Bonifici per 290mila euro. Caccia al finto maresciallo - Poi la richiesta di denaro, dimostrando empatia e dando certezze che grazie a lui si sarebbe risolta la situazione. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Coppia Truffata Trucco Finto