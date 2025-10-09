Cooper Standard | scongiurata la chiusura la sindaca di Battipaglia invita a tenere alta l' attenzione

Buone notizie dall'incontro a Roma, presso il Ministero delle Imprese, fra le organizzazioni sindacali e la proprietà della fabbrica Battipagliese della Cooper Standard, storica realtà del nostro apparato produttivo dedita alla produzione di guarnizioni per l'automotive. “Non si parla più di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Battipaglia, Cooper Standard, la soddisfazione della sindaca Francese: “Un sospiro di sollievo, tenere alta l’attenzione” - "Un primo importante risultato che, almeno, consente di ragionare sulle prospettive della fabbrica senza che i lavoratori avessero sulla testa la "spada di Damocle" del licenziamento immediato" ... Come scrive infocilento.it

Cooper Standard: accordo quadro contro la chiusura dello stabilimento - E’ stato l’obiettivo degli oltre 20 giorni di sciopero dei 375 lavoratori della Cooper Standard, azienda produttrice di guarnizioni per il gruppo ... Segnala conquistedellavoro.it

