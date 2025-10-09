Cooper Standard l' interrogazione della senatrice Bilotti M5S | Istituire tavolo su automotive

Salernotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi della Cooper Standard Automotive arriva in Parlamento, in un contesto nazionale che nel 2024 ha visto la produzione di sole 309.756 autovetture, con un calo del 52 per cento rispetto al pre-pandemia. La senatrice Anna Bilotti (M5S) ha presentato un’interrogazione al Ministro delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cooper - standard

Cooper Standard, Piero De Luca (PD): “Il Ministro Urso convochi un tavolo urgente”.

Cooper Standard, prosegue lo sciopero dei lavoratori

Cooper Standard, lavoratori in sciopero. De Luca: "Intervenga Urso". La solidarietà di Bilotti e Sinistra

cooper standard interrogazione senatriceCooper Standard, tavolo di confronto al Ministero. Bilotti (M5S): "Sono al fianco dei lavoratori" - La senatrice salernitana: "Ritengo necessario affermare con forza, ancora una volta, una visione diversa e cioè quella di un’Italia che non si piega alla logica della delocalizzazione selvaggia" ... Come scrive salernotoday.it

Battipaglia, vertenza Cooper Standard: Sos al ministro e sciopero - A prendere posizione con nettezza è Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e candidato alla segreteria ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cooper Standard Interrogazione Senatrice