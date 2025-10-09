Conversione istantanea di un’atea davanti alla tomba di san Giovanni Paolo II | è un miracolo
Stava visitando la tomba di Giovanni Paolo II senza alcuna convinzione. Poi, il momento che ha cambiato tutto: donna atea convertita da un’inspiegabile grazia. Una bellissima e straordinaria storia di grazia e conversione, quella di una donna spagnola che dopo aver trascorso molti anni della sua vita, ben 35, da atea, ha trovato la fede. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: conversione - istantanea
