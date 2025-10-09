Conversazioni a domicilio dal pianto al canto ovvero dalla stanza tutta per sé all’eco-femminismo
Grazie a una collettiva di scrittrici, filosofe, femministe ho costruito un percorso di lettura e di riflessione. Le conversazioni hanno l’obiettivo di accendere la consapevolezza e il desiderio di condividere.Il progetto si compone di dieci incontri-conversazioni (gratuiti).Si leggeranno alcune. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: conversazioni - domicilio
Fondazione La Rocca e Conversazioni a Pescara. Società, scienza, letteratura insieme per far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza che lo studio e l’approfondimento sono gli strumenti migliori per costruire una società più colta, più giusta e u - facebook.com Vai su Facebook