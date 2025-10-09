Contromano in tangenziale la polizia l’ha fermata dopo chilometri | poi la scoperta

Serata di paura quella di venerdì 4 ottobre sulla tangenziale di Bra, dove la tranquillità del traffico serale è stata improvvisamente interrotta da una scena da brivido. Un’auto, proveniente dal Cuneese, ha imboccato la carreggiata contromano e ha percorso per oltre due chilometri la strada nel senso opposto, sfiorando più volte altri veicoli e scatenando il panico tra gli automobilisti che, increduli, si sono trovati davanti i fari del mezzo che sopraggiungeva nella direzione sbagliata. Le prime segnalazioni, arrivate via telefono al 112, parlavano di una vettura che procedeva a zig-zag in corsia sud, ignorando completamente i clacson e i fari lampeggianti degli altri conducenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

