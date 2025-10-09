Controlli su rivenditori di auto | 14 richieste di chiusura attività e multe per 29mila euro

Dopo i servizi effettuati in autostrada sui mezzi pesanti e il contrasto al fenomeno dell’abusivismo dell’attività di noleggio con conducente, la polizia di Stato ha intensificato i controlli sui rivenditori di auto con sede nella provincia di Ferrara. In particolare, a luglio e agosto, la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - rivenditori

