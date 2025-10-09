Controlli nei distributori e negli autolavaggi | ondata di provvedimenti a Brescia

Brescia, 9 ottobre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Brescia e quelli del NIL, specializzati nei controlli relativi al mondo del lavoro, ieri hanno svolto servizio straordinario per il contrasto al caporalato e il lavoro nero nei confronti di alcuni distributori di carburanti e autolavaggi della città. Documentazione al setaccio. I carabinieri hanno passato al setaccio la documentazione e le attrezzature con lo scopo di tutelare lavoratori e cittadini. Nel corso dei controlli sono state poste sotto la lente di ingrandimento quattro imprese operative nel settore. L’esito delle verifiche si è tradotto in un’ondata di provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli nei distributori e negli autolavaggi: ondata di provvedimenti a Brescia

