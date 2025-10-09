Controlli contro la pesca illegale chiuso un ristorante di Riposto

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, la direzione marittima di Catania ha messo a segno l’operazione regionale "Ars-Ara 2025", finalizzata al controllo della filiera ittica in Sicilia orientale, dal mare fino alle attività di ristorazione. L’attività ha coinvolto tutti i compartimenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it