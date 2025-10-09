Controlli contro la pesca illegale chiuso un ristorante di Riposto
Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, la direzione marittima di Catania ha messo a segno l’operazione regionale "Ars-Ara 2025", finalizzata al controllo della filiera ittica in Sicilia orientale, dal mare fino alle attività di ristorazione. L’attività ha coinvolto tutti i compartimenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: controlli - pesca
Controlli nella filiera della pesca, sanzioni per 170mila euro: sequestrate 15 tonnellate di prodotti ittici
Pesca a strappo in Arno, denuncia del Wwf: “Pratica illegale e feroce”. Più controlli anche a Cerreto Guidi
Ferragosto, controlli delle Guardie FIPSAS: multe per pesca di frodo e fuochi vietati
Mazara del Vallo, controlli in mare: sequestri e multe per pesca illegale sotto costa #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Un’estate di controlli per la Capitaneria, ma l’attività continua con la lotta alla pesca irregolare http://dlvr.it/TNN3Z8 @LaStampa - X Vai su X
San Benedetto - Pesca di frodo alla Sentina: sequestrati 300 chili di pesce, sanzioni per 20mila euro - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maxi sequestro di 300 chili di pesce e sanzioni per 20mila euro nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza contro la pesca illegale lungo la costa picena. Secondo veratv.it
Pesca a strappo sul fiume Sisto: le guardie ittiche FIPSAS multano un 60enne del posto - Grazie alle segnalazioni, le guardie ittiche hanno potuto intensificare i controlli, confermando l’importanza della collaborazione dei cittadini nella lotta contro la pesca di frodo ... Secondo ilfaroonline.it