Controlli al Parco Verde l’attività della polizia metropolitana
Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Metropolitana di Napoli ha partecipato questa mattina alla vasta operazione ad “alto impatto” interforze a Caivano, come da disposizioni impartite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto nei giorni scorsi in Prefettura a Napoli, e presieduto dal prefetto, Michele di Bari, all’indomani delle ‘stese’ al Parco Verde di Caivano. Questo il bilancio dell’operazione odierna della Polizia Metropolitana di Napoli: 163 veicoli fermati, 191 persone identificate, 30 violazioni al Codice della Strada contestate di cui: 6 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, 4 patenti di guida ritirate e un veicolo confiscato perché sorpreso a circolare mentre era già sottoposto a sequestro amministrativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
