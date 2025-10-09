Contro Ue e Chat Control il muro di Berlino a difesa della nostra privacy

9 ott 2025

Salvati dalla Germania. Sembra strano di questi tempi ma tant’è. Con una compattezza politica ormai rara in Europa, Berlino ha respinto la proposta di regolamento Ue nota come “Chat Control”. Spd e Cdu, i due principali partiti di governo, si sono schierati contro il piano di Bruxelles che imporrebbe ai fornitori di servizi digitali di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

