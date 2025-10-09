Contro Ue e Chat Control il muro di Berlino a difesa della nostra privacy

Salvati dalla Germania. Sembra strano di questi tempi ma tant’è. Con una compattezza politica ormai rara in Europa, Berlino ha respinto la proposta di regolamento Ue nota come “Chat Control”. Spd e Cdu, i due principali partiti di governo, si sono schierati contro il piano di Bruxelles che imporrebbe ai fornitori di servizi digitali di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Contro Ue e “Chat Control” il muro di Berlino a difesa della nostra privacy

Chat control, l’algoritmo che scansiona i messaggi dei cittadini: l’Ue rilancia la proposta su input della Danimarca

L'Unione Europea va alla conta sul discusso provvedimento "Chat Control"

Chat Control, Camilla Brossa: "Ue vuole approvare legge entro ottobre per controllare chat private, non è una puntata di Black Mirror" - VIDEO

Fra pochissimo potresti dire addio alla tua privacy. Il Chat Control consentirebbe di scansionare ogni messaggio e foto dal tuo telefono, anche senza sospetti. Senza privacy non c’è libertà. Firma ora la petizione per fermarlo e difendere i tuoi diritti. - X Vai su X

“Ma se non hai nulla da nascondere, che ti importa?” A me (e credo a tante/i di voi importa eccome. E anche alle nostre chat. Si parla di Chat Control, su cui l'UE voterà lunedì 14 ottobre, e mette ancora una volta in pericolo la privacy di tutti. Ho deciso di scrive - facebook.com Vai su Facebook

Chat Control, che cos’è e quali sono i Paesi Ue pro e contro (Italia fra gli indecisi) - Germania, Belgio Italia e Svezia cambiano al loro posizione prima del voto del 14 ottobre . Scrive key4biz.it

Chat control, si ammorbidisce il regolamento Ue su Whatsapp, Telegram e Signal: scongiurato il pericolo di una “sorveglianza di massa” - Il regolamento UE sulla scansione delle chat si ammorbidisce: niente controlli di massa ma solo su richiesta con approvazione giudiziaria ... Si legge su ilfattoquotidiano.it