Contributi per l’alluvione 2023 La Regione chiede più tempo

Una proroga per consentire ai cittadini danneggiati dall’alluvione di novembre 2023 di presentare la domanda per i contributi. E’ quella che la Regione ha chiesto ieri al dipartimento nazionale di protezione civile in seguito all’ordinanza emessa l’8 settembre. Troppo stretti i tempi, come sottolineato nei giorni scorsi anche dai comitati dei cittadini e dal sindaco Tagliaferri, per fornire tutta la documentazione. I termini fissati, infatti, scadono il prossimo 7 novembre, mentre il dispositivo riguarda tutti coloro che hanno trasmesso il modulo B1 per i danni all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario, ma anche alle parti comuni di un edificio residenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contributi per l’alluvione 2023. La Regione chiede più tempo

