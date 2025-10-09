Contratto collettivo per i lavoratori della sanità pubblica | le ragioni del no di Cgil e Uil
Mercoledì 8 ottobre si è svolta a Sondrio una partecipata assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Asst Valtellina e Alto Lario convocata da Fp Cgil e Uil Fpl per discutere della pre-intesa sul contratto nazionale del lavoro 2224 e degli obiettivi per il rinnovo del contratto nazionale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: contratto - collettivo
Voto all'aeroporto sul nuovo contratto collettivo: aumenti per 415 euro
I lavoratori dell'aeroporto d'Abruzzo approvano il nuovo contratto collettivo: consenso dell'80%
Approvato dai lavoratori della Saga il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del trasporto aereo
Via libera oggi alla firma del contratto collettivo dell'intercomparto, una buona notizia per dipendenti pubblici e insegnanti. (Il servizio video) - facebook.com Vai su Facebook
A questi si aggiunge l’ipotesi del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025-2027. - X Vai su X
Dirigenza sanitaria, via libera da Cdm a contratto 2022-2024 - Via libera ieri del Consiglio dei ministri all'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, triennio 2022- Scrive doctor33.it
Rinnovo contratti enti locali, aumenti per 480mila dipendenti: cosa sappiamo - L'Aran ha presentato una nuova bozza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Funzioni locali relativo al triennio 2022- Come scrive tg24.sky.it