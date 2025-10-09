Contratto collettivo per i lavoratori della sanità pubblica | le ragioni del no di Cgil e Uil

Mercoledì 8 ottobre si è svolta a Sondrio una partecipata assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Asst Valtellina e Alto Lario convocata da Fp Cgil e Uil Fpl per discutere della pre-intesa sul contratto nazionale del lavoro 2224 e degli obiettivi per il rinnovo del contratto nazionale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it