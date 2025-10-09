Contratti cloccati e comuni in dissesto Cisl Fp | A pagare sono sempre i cittadini

Centinaia di lavoratori pubblici in attesa del rinnovo contrattuale e cittadini costretti a pagare di più per servizi peggiori. È la fotografia della realtà degli enti locali nella provincia di Caserta secondo la CISL Funzione Pubblica, che lancia un allarme sulla tenuta stessa dei servizi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: contratti - cloccati

Buonasera, io sono entrata di ruolo, presa servizio giorno 01.09, solo che ora controllando NoiPA su ordini pagamenti, l’ emissione porta la dicitura: emissione speciale contratti supplenze com’ è possibile? - facebook.com Vai su Facebook

CISL Fp Caserta: Intera provincia, contratti bloccati e comuni in dissesto, a pagare sono sempre i cittadini - Scopri tutti i dettagli riguardo CISL Fp Caserta: Intera provincia, contratti bloccati e comuni in dissesto, a pagare sono sempre i cittadini . Lo riporta casertaweb.com

Contratti dei dipendenti. Il Comune ai sindacati: "Trattativa a rischio" - La replica dell’amministrazione alle esternazioni di Csa, Cgil e Uil "Non convochiamo tavoli separati? Secondo msn.com