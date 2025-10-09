Contrario all’accordo di pace per Gaza voterò contro | l’estrema destra di Smotrich attacca il piano di Trump
“C’è grande paura delle conseguenze dello svuotamento delle prigioni e del rilascio della prossima generazione di leader del terrore, che farà di tutto per continuare a versare fiumi di sangue ebraico, Dio non voglia. Solo per questo motivo, non possiamo unirci a festeggiamenti miopi o votare a favore dell’accordo”. Mentre Israele, in particolare le famiglie degli ostaggi, e i palestinesi accolgono con favore l’intesa sul piano di pace, a reagire in senso contrario è il ministro delle Finanze ed esponente dell’estrema destra israeliana, Bezalel Smotrich, ha fatto sapere che non voterà a favore dell’accordo sulla base del piano in 20 punti proposto da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Putin apre all’entrata di Kiev nell’Ue: “Contrario solo alla Nato, su garanzie di sicurezza può esserci accordo”
Pace: Impagliazzo alla preghiera per Gaza, “può smuovere i cuori” - “Siamo molto toccati questa sera dalla grande partecipazione che ci unisce qui nella basilica di Santa Maria in Trastevere per pregare per la pace e per Gaza. Secondo agensir.it
Veglia per la pace a Gaza. Card. Bassetti: “Beati noi se operiamo la pace” - Roma ha risposto con una grande partecipazione alla veglia di preghiera “Pace per Gaza”, svoltasi ieri sera nella basilica di Santa Maria in Trastevere, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio insieme ... Si legge su agensir.it