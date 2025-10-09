Contrario all’accordo di pace per Gaza voterò contro | l’estrema destra del ministro israeliano Smotrich attacca il piano di Trump

“C’è grande paura delle conseguenze dello svuotamento delle prigioni e del rilascio della prossima generazione di leader del terrore, che farà di tutto per continuare a versare fiumi di sangue ebraico, Dio non voglia. Solo per questo motivo, non possiamo unirci a festeggiamenti miopi o votare a favore dell’accordo”. Mentre Israele, in particolare le famiglie degli ostaggi, e i palestinesi accolgono con favore l’intesa sul piano di pace, a reagire in senso contrario è il ministro delle Finanze ed esponente dell’estrema destra israeliana, Bezalel Smotrich, che ha fatto sapere non voterà a favore dell’accordo sulla base del piano in 20 punti proposto da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

