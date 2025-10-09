conto alla rovescia torna la magia del luna park

Con l’arrivo di ottobre, Legnano si veste di tradizione e di luce, pronta a vivere due dei momenti più attesi dell’anno: la Fiera dei Morti e le Festività natalizie. Due appuntamenti che, da sempre, scandiscono il passaggio dall’autunno all’inverno, unendo memoria, socialità e divertimento per tutte le età. La città è già in fermento per la Fiera dei Morti, in programma domenica 2 novembre, che come da tradizione porterà lungo viale Toselli una folla di visitatori e curiosi. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha approvato la graduatoria ufficiale dei 125 ambulanti che animeranno la manifestazione, proponendo bancarelle ricche di prodotti tipici, specialità gastronomiche, oggetti artigianali e curiosità stagionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

