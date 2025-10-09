Domani, venerdì 10 ottobre, si terrà la finale della 16esima edizione del Premio Music For Change, organizzato da Musica Contro le Mafie. Oltre alla scelta della miglior canzone tra sei finalisti, ci sarà anche l’attuale giudice di “X Factor 2025” Paola Iezzi che sarà premiata il suo impegno civile nei confronti dei diritti umani. “Ricevere il Premio Speciale in occasione di ‘Music for Change’ è per me un onore. – ha detto la cantante a FqMagazine – Attraverso la mia musica e il mio impegno ho sempre cercato di parlare di temi importanti legati ai diritti e all’inclusione e sapere che questo viene riconosciuto, mi emoziona e mi rende orgogliosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Continuiamo a parlare di diritti e inclusione. Abbiamo delle responsabilità e la possibilità di fare ogni giorno la differenza”: Paola Iezzi per Music for Change