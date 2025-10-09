Continua la protesta sulla cabina elettrica vicina alle Ville Medicee

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 9 ottobre 2025 - I 'cubi neri' di cartone del comitato Salviamo Firenze per viverci simbolo della protesta contro i nuovi edifici sorti al posto dell' ex Teatro comunale, si sono spostati dal centro storico al 'Sodo', al confine tra il capoluogo e Sesto Fiorentino, per un presidio insieme al comitato Osservatorio Quartiere 5 contro la presenza di una cabina elettrica in via Chiuso dei Pazzi a breve distanza da Villa La Quiete. "Ci era stato promesso un giardino pubblico di 6mila metri quadri come opera di compensazione per la realizzazione della strada, poi dopo 20 anni è sparito dal regolamento urbanistico - ricorda Maurzio Bruschi dell'Osservatorio Q5 -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

continua la protesta sulla cabina elettrica vicina alle ville medicee

© Lanazione.it - Continua la protesta sulla cabina elettrica vicina alle Ville Medicee

In questa notizia si parla di: continua - protesta

L’autobus si ferma. Quattro ore di stop come primo segnale. La protesta continua

Processione ridotta per la festa di Sant'Andrea: la marineria continua la protesta, per via del "Mancato dragaggio"

Driver in presidio davanti alla sede di Esselunga a Pioltello: continua la protesta

continua protesta cabina elettricaContinua la protesta sulla cabina elettrica vicina alle Ville Medicee - I 'cubi neri' di cartone del comitato Salviamo Firenze per viverci simbolo della protesta contro i nuovi edifici sorti al posto dell'ex Teatro comunale, si sono spostati dal ... Lo riporta msn.com

Parco urbano delle Mura, protesta del quartiere per una cabina elettrica. "Lavori da sospendere" - Autorizzata dal Comune su richiesta di un ristorante della zona. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Continua Protesta Cabina Elettrica