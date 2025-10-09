Continua la protesta sulla cabina elettrica vicina alle Ville Medicee
Firenze, 9 ottobre 2025 - I 'cubi neri' di cartone del comitato Salviamo Firenze per viverci simbolo della protesta contro i nuovi edifici sorti al posto dell' ex Teatro comunale, si sono spostati dal centro storico al 'Sodo', al confine tra il capoluogo e Sesto Fiorentino, per un presidio insieme al comitato Osservatorio Quartiere 5 contro la presenza di una cabina elettrica in via Chiuso dei Pazzi a breve distanza da Villa La Quiete. "Ci era stato promesso un giardino pubblico di 6mila metri quadri come opera di compensazione per la realizzazione della strada, poi dopo 20 anni è sparito dal regolamento urbanistico - ricorda Maurzio Bruschi dell'Osservatorio Q5 -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
