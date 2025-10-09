Continassa Juve | riposo per i bianconeri di Tudor Lunedì la ripresa degli allenamenti

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Riposo per i bianconeri di Tudor. Lunedì la ripresa degli allenamenti. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. Miretti: lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve riposo per i bianconeri di tudor luned236 la ripresa degli allenamenti

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: riposo per i bianconeri di Tudor. Lunedì la ripresa degli allenamenti

In questa notizia si parla di: continassa - juve

Ritiro Juve, clamoroso dalla Continassa: il club voleva anticipare il rientro dalle vacanze post Mondiale, secco no della squadra. Il retroscena

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, manca una settimana al rientro

continassa juve riposo bianconeriInfortunati Juve, 4 bianconeri al lavoro alla Continassa - Infortunati Juve, lavoro extra alla Continassa: il brasiliano vuole tornare titolare, progressi anche per gli altri lungodegenti bianconeri Una sosta per le nazionali che, per una volta, arriva come u ... Scrive juventusnews24.com

continassa juve riposo bianconeriJuve al lavoro in mattinata senza i nazionali. Da domani squadra a riposo - La Juventus, in mattinata, si è allenata alla Continassa, ma il gruppo di Tudor era ristretto perché mancavano i 13 nazionali. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Riposo Bianconeri