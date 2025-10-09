Sarà il rettore Roberto Di Pietra a valutare l’eventuale denuncia ai contestatori del ministro dell’Università Anna Maria Bernini, avvenuta nel cortile del rettorato in occasione del saluto agli studenti provenienti da Gaza. Ieri è filtrata la notizia che il prefetto Valerio Massimo Romeo ha contattato la ministra per verificare la volontà di procedere a denuncia per gli insulti ricevuti. Ma trattandosi di un episodio avvenuto all’interno degli spazi universitari, la decisione sull’eventuale denuncia è stata demandata al rettore. Al momento, nessuna decisione è stata presa: il rettore Di Pietra ha ricevuto la segnalazione e l’ateneo sta valutando eventuali mosse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contestazione e polemiche. Di Pietra: "Comportamenti inaccettabili all’Università"