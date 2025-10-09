Conte | Spero che accordo Gaza segni svolta definitiva per terra martoriata – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Spero davvero che questo primo passaggio segni una svolta definitiva e possa garantire un processo di pacificazione che metta al centro l’effettiva autodeterminazione del popolo palestinese. Sto vedendo che in queste ore il Governo sprizza a reti unificate gioia e addirittura si sta intestando questo processo di pace. Penso che sia un’operazione ridicola”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando ai cronisti in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conte - spero

Politano cuore Napoli: «È casa mia, spero di restare a lungo. Si vive come da nessun’altra parte. Su Conte…»

Gatti: "Conte mi voleva a Napoli ma ho seguito il cuore. Vlahovic? Spero che resti"

Marche, Conte: non faccio pronostici, spero buon risultato coalizione

conte spero accordo gazaConte, sono emozionato,spero in una svolta definitiva a Gaza - "Provo una forte emozione a pensare a tutti i palestinesi sopravvissuti al genocidio che finalmente possono vedere una Gaza dove tacciano le armi e arrivano gli aiuti umanitari ... Da tuttosport.com

conte spero accordo gazaConte: Spero che accordo Gaza segni svolta definitiva per terra martoriata - (Agenzia Vista) "Spero davvero che questo primo passaggio segni una svolta definitiva e possa garantire un processo di pacificazione che metta ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Spero Accordo Gaza