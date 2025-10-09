Conte ha pronte diverse soluzioni per tamponare l’emergenza anche il 4-2-3-1 Gazzetta

La Gazzetta dello Sport esplora oggi le possibili alternative che Conte potrebbe mettere in atto per contrastare le numerose assenze per infortunio. Le soluzioni di Conte. “Si cambia, piaccia o no, l’hanno detto le lastre, impietose, e consente di non inquietarsi quel mercato superbo, tanti uomini e pure di qualità che riempiono l’organico: al resto, ci pensa Conte, che a Castel Volturno ha modo di riflettere nelle lunghe giornate divenute disadorne perché senza nazionali”. Leggi anche: Il Napoli rischia di giocare Torino-Napoli senza Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani L’allenatore del Napoli ha sicuramente, secondo la Gazzetta diverse soluzioni in mente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

