Conte ha perso la pazienza lo caccia via | non ci sono scuse
Antonio Conte avrebbe perso la pazienza: al Napoli si parla di un possibile addio clamoroso già nel mercato di gennaio. Il Napoli campione d’Italia in carica sta attraversando un momento delicato. Dopo un inizio di stagione convincente, le ultime uscite hanno lasciato più di un interrogativo. Qualche sbavatura di troppo, prestazioni altalenanti e un gruppo che sembra ancora alla ricerca del perfetto equilibrio sotto la guida di Antonio Conte. L’allenatore leccese, come è noto, non è tipo da compromessi: pretende disciplina, sacrificio e rendimento costante da ogni singolo giocatore. E, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe un calciatore che non è riuscito a rispettare fino in fondo questi standard, tanto da far perdere la pazienza al tecnico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: conte - perso
Conte, governo di Israele ha perso umanità, compie un genocidio
Ricci ringrazia Conte? Travolto dagli insulti: "Avete perso la faccia"
Frattura insanabile con la squadra: Conte ha perso il controllo | Non guida nemmeno più gli allenamenti
Indicatori aziendalistici certificano l'unicità di mister Antonio #Conte: in Serie A non ha mai perso due volte di fila. ? A cura di Vincenzo Imperatore - facebook.com Vai su Facebook
Tmw: "De Bruyne ha già perso la pazienza? Urge confronto con Conte" - Conte chiarissimo, adesso confronto inevitabile", si legge come titolo su Tmw in un focus legato all'episodio di ieri col cambio non ... tuttonapoli.net scrive
Napoli, Conte: “Lo scudetto ha portato un macigno di aspettative. Ci sono alcuni ragazzi che devono crescere” - Le parole dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte, nell'intervista post partita dopo la gara contro il Pisa di Gilardino ... Riporta gianlucadimarzio.com