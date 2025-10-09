Conte | Governo Meloni s’intesta il la pace di Trump? Ridicolo Per due anni in silenzio davanti a genocidio

“Speriamo sia una svolta positiva e definitiva”. Giuseppe Conte convoca i giornalisti fuori dalla Camera dei Deputati per commentare quanto sta accadendo in Medi Oriente. “Speriamo che sia un processo di pacificazione che possa garantire effettiva autodeterminazione alla popolazione palestinese e garantire loro un effettivo benessere senza star lì ad offrire calcoli e speculazioni che nulla hanno a che vedere con i loro interessi”, specifica. L’ex presidente del Consiglio polemizza contro il governo Meloni. “Sto vedendo in queste ore che il governo sprizza a reti unificate gioia ed addirittura si sta intestando questo processo di pace, penso che sia un’operazione ridicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

