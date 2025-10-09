Conte | Governo Meloni s’intesta il la pace di Trump? Ridicolo Per due anni in silenzio davanti a genocidio
“Speriamo sia una svolta positiva e definitiva”. Giuseppe Conte convoca i giornalisti fuori dalla Camera dei Deputati per commentare quanto sta accadendo in Medi Oriente. “Speriamo che sia un processo di pacificazione che possa garantire effettiva autodeterminazione alla popolazione palestinese e garantire loro un effettivo benessere senza star lì ad offrire calcoli e speculazioni che nulla hanno a che vedere con i loro interessi”, specifica. L’ex presidente del Consiglio polemizza contro il governo Meloni. “Sto vedendo in queste ore che il governo sprizza a reti unificate gioia ed addirittura si sta intestando questo processo di pace, penso che sia un’operazione ridicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: conte - governo
Conte, governo di Israele ha perso umanità, compie un genocidio
Gaza, Conte: vergogna nazionale no governo Meloni a riconoscimento Palestinesi
Toghe “in rosso”? Spunta un buco per gli “show” contro il governo con Schlein, Conte e “Cetto La Qualunque”
Conte attacca il governo sul Ponte: «Un progetto megalomane che toglie risorse al Sud»: «Del Ponte sullo Stretto, per adesso, c’è solo la ferita di cemento che è l’ecomostro della variante ferroviaria di Cannitello, a Villa San Giovanni. Cosa ha portato alla pop - facebook.com Vai su Facebook
Ora Meloni fa la vittima per una denuncia contro di lei ma quando era il suo partito a presentare esposti, a denunciare Report e quando lei definiva Conte “criminale” e querelava Saviano e Canfora? - X Vai su X
Gaza, Conte contro Meloni e il governo: “I libri di storia vi condanneranno. Flotilla? Salva l’onore dell’Italia” - “Desolante, è un quadro di politica estera che conferma le ottime relazioni che ha l’Italia con il governo israeliano: nessuna misura concreta contro genocidio in corso, sudditanza nei confronti di Wa ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Governo: Conte a Meloni, 'meno propaganda e lavori di più per italiani' - "Prometteva falsamente un 'blocco navale subito' invece gli sbarchi di migranti aumentano rispetto all'anno scorso, anche nel mese di settembre. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive