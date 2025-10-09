Conte | Economia italiana in sofferenza serve una terapia d' urto – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "L'economia italiana è in sofferenza, serve una terapia d'urto. il Governo non metta la testa sotto la sabbia ma accolga le nostre 4 proposte per la Manovra", così il leader del M5s Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Chi ha ragione fra Conte e Meloni sui dati su economia e occupazione
