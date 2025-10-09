Conte | Economia italiana in sofferenza serve una terapia d' urto – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "L'economia italiana è in sofferenza, serve una terapia d'urto. il Governo non metta la testa sotto la sabbia ma accolga le nostre 4 proposte per la Manovra", così il leader del M5s Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conte - economia

Chi ha ragione fra Conte e Meloni sui dati su economia e occupazione

conte economia italiana sofferenzaConte: Economia italiana in sofferenza, serve una terapia d'urto - (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "L'economia italiana è in sofferenza, serve una terapia d'urto. Da msn.com

conte economia italiana sofferenzaConte lancia un appello bipartisan su 4 misure in manovra - Giuseppe Conte lancia un appello a maggioranza e opposizione per quattro "misure straordinarie" da inserire in manovra per fronteggiare una situazione economica e sociale "di emergenza": "un maxi tagl ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Economia Italiana Sofferenza