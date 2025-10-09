Arezzo, 9 ottobre 2025 – Una mattinata di confronto sul campo, per osservare da vicino le opere realizzate, condividere buone pratiche e costruire, insieme, la visione delle attività future. Sono gli obiettivi che hanno animato la “passeggiata progettante”, organizzata in Casentino dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con i referenti del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, della Direzione Ambiente ed Energia – settore VAS e VINCA della Regione Toscana e del Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità di Pratovecchio. Il sopralluogo è partito dalle aree interessate dagli interventi realizzati nel corso del 2025 ed è stata l'occasione per organizzare in modo condiviso l'attività da inserire nel Piano 2026, attualmente in fase : il nuovo strumento di programmazione comprenderà sia le manutenzioni ordinarie, sia un piano di opere straordinarie per un totale di oltre 400. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio di Bonifica, ultimati i lavori sul torrente Gorgone e sui fossi Camaldoli e Bernardina