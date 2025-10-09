Consorzi Cobat Viva Cobat RIPA | centralità filiera

Roma, 9 ott. (askanews) - Cobat RIPA ha raccolto 88.627 tonnellate di pile e accumulatori esausti, con una crescita del +35% rispetto al 2023. La raccolta ha riguardato in particolare 51.379 tonnellate di batterie per veicoli e 33.075 tonnellate di batterie industriali, cui si aggiungono 4.174 tonnellate di batterie portatili. Parallelamente, i soci del Consorzio hanno immesso sul mercato 236.853 tonnellate di pile e accumulatori, un dato leggermente inferiore rispetto al 2023, ma superiore al 2022. Sono i numeri illustrati in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità dei Consorzi Cobat alla Stampa Estera a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

